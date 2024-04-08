На Камском водохранилище в Пермском крае началось половодье

В ведомстве призывают жителей Прикамья максимально подготовиться к встрече со стихией. До начала паводка людям рекомендуют застраховать имущество и очистить от мусора водоотводные каналы возле дома. В случае эвакуации следует подготовить и уложить в герметичные пакеты личные документы, деньги, теплые вещи, медикаменты, двухсуточный запас продуктов питания и воды. Домашних животных нужно вывести в безопасные места.