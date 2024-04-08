На Камском водохранилище в Пермском крае началось половодье

В Пермском крае на Камском водохранилище началось половодье. Об этом информирует краевое управление МЧС. Отмечается, что паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано.
В ведомстве призывают жителей Прикамья максимально подготовиться к встрече со стихией. До начала паводка людям рекомендуют застраховать имущество и очистить от мусора водоотводные каналы возле дома. В случае эвакуации следует подготовить и уложить в герметичные пакеты личные документы, деньги, теплые вещи, медикаменты, двухсуточный запас продуктов питания и воды. Домашних животных нужно вывести в безопасные места.
Если все-таки вода подошла к дому, то необходимо поднять домашние вещи, мебель, документы и электроприборы на верхние этажи или чердаки, а также заделать щели в дверях, окнах подвалов и первых этажей. При возникновении угрозы незамедлительно звонить по телефону 112.