В ГИБДД Башкирии сообщили, почему инспектор ДПС преследовал электросамокатчика.

В Уфе в выходные дни на видео попал момент, как инспектор ДПС преследует молодого человека. На записи видно, как полицейский настигает убегающего парня, хватает его за капюшон — тот падает на асфальт. «Башинформ» решил выяснить, что нарушил уфимец, почему спровоцировал погоню. В пресс-службе ГИБДД по РБ прокомментировали инцидент.
По данным ведомства, экипаж ДПС находился на посту на проспекте Октября — улицы Города Галле. Здесь они заметили молодого человека, который управлял электросамокатом с нарушением ПДД РФ — перевозил пассажира.
«После того, как его остановили, объяснили правонарушение и начали составлять административный материал, парень попытался убежать. Сотрудник ДПС задержал правонарушителя. Им оказался 19-летний гражданин. На него составлен административный материал по ч. 2. статьи 12.29 КОАП РФ “Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения”, — проинформировали в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 800 рублей.
Как информировал «Башинформ», в Уфе подросток на электросамокате попал под колеса иномарки.