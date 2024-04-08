В ГИБДД Башкирии сообщили, почему инспектор ДПС преследовал электросамокатчика.

В Уфе в выходные дни на видео попал момент, как инспектор ДПС преследует молодого человека. На записи видно, как полицейский настигает убегающего парня, хватает его за капюшон — тот падает на асфальт. «Башинформ» решил выяснить, что нарушил уфимец, почему спровоцировал погоню. В пресс-службе ГИБДД по РБ прокомментировали инцидент.