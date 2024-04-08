В Новосибирской области рассказали о весеннем призыве

С 2014 года из Новосибирской области в научные роты отправили 197 человек, а около 20 призывников отправятся служить в президентский полк. Штрафы за нарушения воинского учета с 1 октября 2023 года значительно увеличены. Например, за неявку в военкомат без уважительной причины теперь штраф составляет от 10 до 30 тысяч рублей. За уклонение от медосвидетельствования или обследования по направлению призывной комиссии предусмотрены штрафы от 15 до 25 тысяч рублей. Неявки по призывной повестке могут привести к уголовной ответственности с штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.