Калининградский синоптик дал прогноз на май

«Вдоль западного побережья Европы, скандинавского полуострова выстраиваются атлантические циклоны. Они приносят тепло и погожие деньки. Временами наш регион будет попадать в зону низкого давления с пасмурной и дождливой погодой. Среднесуточная температура — чуть выше нормы, так как океан уже прогрелся. В отдельные дни и до +27 поднимется», — рассказал Будовый.