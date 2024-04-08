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Калининградский синоптик дал прогноз на май

На регион окажут влияние циклоны с Атлантики.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области май обещает быть жарким: температура воздуха чуть превысит норму. Об этом «Клопс» рассказал инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.

По словам эксперта, последний месяц весны запомнится также переменчивой погодой. Жара и более прохладные дни будут чередоваться.

«Вдоль западного побережья Европы, скандинавского полуострова выстраиваются атлантические циклоны. Они приносят тепло и погожие деньки. Временами наш регион будет попадать в зону низкого давления с пасмурной и дождливой погодой. Среднесуточная температура — чуть выше нормы, так как океан уже прогрелся. В отдельные дни и до +27 поднимется», — рассказал Будовый.