Калининградский синоптик дал прогноз на май

В Калининградской области май обещает быть жарким: температура воздуха чуть превысит норму. Об этом «Клопс» рассказал инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.
По словам эксперта, последний месяц весны запомнится также переменчивой погодой. Жара и более прохладные дни будут чередоваться.
«Вдоль западного побережья Европы, скандинавского полуострова выстраиваются атлантические циклоны. Они приносят тепло и погожие деньки. Временами наш регион будет попадать в зону низкого давления с пасмурной и дождливой погодой. Среднесуточная температура — чуть выше нормы, так как океан уже прогрелся. В отдельные дни и до +27 поднимется», — рассказал Будовый.