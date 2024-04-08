В Самаре вновь состоится масштабный полумарафон «Забег»

Этой весной в Самаре вновь состоится самый главный полумарафон России с синхронным стартом — Забег.РФ. Как и в прошлом году, он пройдет на территории возле стадиона «Самара Арена».
Начало забега намечено на 9:00 19 мая 2024 года. Планируется, что на старт в Самаре выйдут около двух тысяч участников. На выбор будут четыре дистанции: на 1, 5, 10 или 21,1 км. Принять участие в полумарафоне смогут все желающие от шести лет и старше (необходима предварительная регистрация). Каждый участник получит брендированную футболку и медаль на финише. Во время спортивного мероприятия самарцев и гостей города ждут развлекательная программа и различные активности.
Отметим, в этом году «Забег» пройдет в восьмой раз. Он объединит жителей всей страны — от Камчатки до Калининграда. В рамках проекта также состоится битва за звание беговой столицы России. Ранее его получали Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Липецк. У Самары есть все шансы завоевать этот титул в 2024 году. Беговую столицу определят по трем критериям: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города, средняя скорость бега. Город-победитель получит переходящий Кубок.