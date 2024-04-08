В Самаре вновь состоится масштабный полумарафон «Забег»

Начало забега намечено на 9:00 19 мая 2024 года. Планируется, что на старт в Самаре выйдут около двух тысяч участников. На выбор будут четыре дистанции: на 1, 5, 10 или 21,1 км. Принять участие в полумарафоне смогут все желающие от шести лет и старше (необходима предварительная регистрация). Каждый участник получит брендированную футболку и медаль на финише. Во время спортивного мероприятия самарцев и гостей города ждут развлекательная программа и различные активности.