Теплый край — для долголетия рай: Почему Кубань обскакала всю Россию по продолжительности жизни

Выступая с ежегодным отчетом перед Госдумой, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в нашей стране продолжительность жизни составила 73,5 лет за 2023 год. А что на Кубани? Ведь в каждом регионе свои показатели. И, как оказалось, в Краснодарском крае этот показатель даже выше, чем в целом по стране.