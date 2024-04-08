Теплый край — для долголетия рай: Почему Кубань обскакала всю Россию по продолжительности жизни

Выступая с ежегодным отчетом перед Госдумой, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в нашей стране продолжительность жизни составила 73,5 лет за 2023 год. А что на Кубани? Ведь в каждом регионе свои показатели. И, как оказалось, в Краснодарском крае этот показатель даже выше, чем в целом по стране.
«В Краснодарском крае особое внимание уделяется вопросу ожидаемой продолжительности жизни населения. Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям и улучшению качества оказания медицинской помощи на Кубани продолжительность жизни составляет 73,7 лет», — сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Почему на Кубани живут долго? Регион считается одним из самых экологически чистых, здесь нет крупных вредных производств. Да и климат способствует. Солнечных дней много, а продукты — всегда свежие.
«Когда в Краснодаре +18 градусов, в Свердловской области до — 25. Организм человека отдает много сил на жизнь в более суровом климате. К тому же в северных регионах работают химические и металлургические заводы, это негативно влияет на качество воздуха и экологию в целом. А на Кубани больших фабрик нет», — считает директор АНО «Центр прикладной социологии и политологии» Геннадий Подлесный.
А еще, как оказалось, жители Краснодарского края меньше, чем их северные соседи, употребляют алкоголь. Это также сказывается на здоровье людей.
«У Кубани в рейтинге трезвости 28,41 балла, что существенно ниже многих северных регионов, хотя на юге мы далеко не в лидерах трезвости», — поясняет Роман Иноземцев. — «Также в последние годы государством уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни, идут огромные вложения в здравоохранение. Это делается как в рамках национальных проектов, так и в рамках региональных программ. На что у Кубани есть деньги».
КОНКРЕТНО.
Что делается для улучшения жизни кубанцев.
Более 1,5 тысяч единиц нового оборудования и 150 машин для оказания первичной медико-санитарной помощи поступит в кубанские больницы в 2024 году.
Это оборудование — предназначенное для покупки в 2025 год, но его приобретут уже сейчас.
Также в разных городах и районах Кубани строятся новые поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики.
По данным администрации Краснодарского края.