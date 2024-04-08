На 109-м году жизни не стало старейшей жительницы Татарстана

Труженица тыла, вдова фронтовика и старейшая жительница республики, родившаяся во время Первой мировой войны, скончалась в понедельник 8 апреля. Антонина приехала в Заинск из Казахстана вместе с сыном, который участвовал в строительстве ГРЭС.