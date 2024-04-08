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Космонавт Борис Волынов дал старт фестивалю Юрия Гагарина в Кузбассе

Фестиваль Юрия Гагарина пройдёт в Кузбассе с 8 по 12 апреля.

Дважды Герой Советского Союза Борис Волынов дал старт III Международному фестивалю Юрия Гагарина в ходе телемоста «Кузбасс — Звёздный городок — Горловка». Трансляцию вели из прокопьевской школы № 1 имени Б. В. Волынова.

«Хочу передать сердечный привет всем, кто нас видит, особенно жителям моего родного Прокопьевска. 12 апреля будет великий праздник, когда каждый житель страны чувствует себя космонавтом. С Юрием Гагариным мы вместе пришли в отряд — как военные летчики-истребители, которые умеют рисковать и выполнять самые сложные задачи в небе. Сегодня его дело живет», — сказал Борис Волынов.

Также он ответил на вопросы школьников и поделился интересными фактами космических полётов. Подвигу кузбасских космонавтов посвящена «Космическая неделя» и другие мероприятия в течение года.

Международный фестиваль Юрия Гагарина пройдёт в Кузбассе с 8 по 12 апреля и завершится гала-концертом. К фестивалю присоединятся все субъекты РФ, страны СНГ и дружественные государства.