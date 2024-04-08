Космонавт Борис Волынов дал старт фестивалю Юрия Гагарина в Кузбассе

«Хочу передать сердечный привет всем, кто нас видит, особенно жителям моего родного Прокопьевска. 12 апреля будет великий праздник, когда каждый житель страны чувствует себя космонавтом. С Юрием Гагариным мы вместе пришли в отряд — как военные летчики-истребители, которые умеют рисковать и выполнять самые сложные задачи в небе. Сегодня его дело живет», — сказал Борис Волынов.