Власти Калининграда утвердили список мест для летнего купания

Согласно ему, в список вошли озёра Пелавское, Шенфлиз и Карповское, Голубые озёра и карьер возле СНТ «Мечта». При этом на первых четырёх нельзя будет кататься на моторных лодках, для малого судоходства будут недоступны озеро Лесное и Калининградский морской канал. На гидроциклах запрещено выплывать в Преголю на участке «от двухъярусного железнодорожного моста и до моста, расположенного на 16,4 км» реки.