В Москве начали обновлять дорожную разметку

В общей сложности обозначат более 80 тысяч стрел направления движения и 25 тысяч наземных пешеходных переходов, обновят свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, больше девяти тысяч знаков «Осторожно, дети» и около 300 разметок типа «вафельница». Специалисты нанесут линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, а также стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.