В Москве начали обновлять дорожную разметку

«Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести более чем на четырех тысячах дорожных объектов», — отметил Петр Бирюков.
Городские службы обновят разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортных хабов, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы проводятся преимущественно в ночное время, с частичным ограничением движения, чтобы не создавать помех для водителей.
В общей сложности обозначат более 80 тысяч стрел направления движения и 25 тысяч наземных пешеходных переходов, обновят свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, больше девяти тысяч знаков «Осторожно, дети» и около 300 разметок типа «вафельница». Специалисты нанесут линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, а также стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
При создании разметки используются долговечные пластичные материалы — холодный двухкомпонентный пластик и термопластик.