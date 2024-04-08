Ростовская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России

Ростовская область заняла девятое место среди регионов страны с самым низким показателем употребления алкоголя на душу населения. Такой вывод по итогам за январь-март 2024 года сделали в центральном научно-исследовательском институте Минздрава России, сообщают донские власти.
— Число людей с алкогольной зависимостью ежегодно уменьшается на 5%. Сейчас под наблюдением врачей психиатров-наркологов находятся больше 30 тысяч человек, — прокомментировал министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.
К слову, девятую строку рейтинга вместе с донским регионом разделил Ставропольский край. Ситуацию оценили в рамках нацпроекта «Демография».
Напомним, бесплатную медпомощь при алкогольной зависимости жители Ростовской области могут получить в наркологическом диспансере на улице Баумана в Ростове-на-Дону. Филиалы этой организации также находятся в Азове, Волгодонске, городе Гуково, Таганроге и Шахтах.