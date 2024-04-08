Ростовская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России

Напомним, бесплатную медпомощь при алкогольной зависимости жители Ростовской области могут получить в наркологическом диспансере на улице Баумана в Ростове-на-Дону. Филиалы этой организации также находятся в Азове, Волгодонске, городе Гуково, Таганроге и Шахтах.