Ситуация с паводком на юге Челябинской области стабилизировалась: заявление Текслера

«Ситуация с паводком вновь подтвердила единство и взаимовыручку наших земляков. С полной отдачей работали сотрудники МЧС, коммунальщики, местные власти. На помощь друг другу приходили сами люди, продуктами и питьевой водой помогали предприятия. Благодарю всех за неравнодушие!» — сообщил Алексей Текслер в телеграм-канале.