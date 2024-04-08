Ситуация с паводком на юге Челябинской области стабилизировалась: заявление Текслера

«Ситуация с паводком вновь подтвердила единство и взаимовыручку наших земляков. С полной отдачей работали сотрудники МЧС, коммунальщики, местные власти. На помощь друг другу приходили сами люди, продуктами и питьевой водой помогали предприятия. Благодарю всех за неравнодушие!» — сообщил Алексей Текслер в телеграм-канале.
8 апреля все пострадавшие от паводка начали получать финансовую помощь.
Губернатор добавил, что дорожная и коммунальная инфраструктуры будут восстановлены в скором времени.
По состоянию на 9 часов остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах: Кизильском, Южноуральске, Париже, Бредах.