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Ситуация с паводком на юге Челябинской области стабилизировалась: заявление Текслера

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апреля, ФедералПресс. Губернатор Южного Урала Алексей Текслер заявил, что за последние два дня ситуация с весенним паводком на юге региона стабилизировалась. Глава поблагодарил за слаженную работу.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ситуация с паводком вновь подтвердила единство и взаимовыручку наших земляков. С полной отдачей работали сотрудники МЧС, коммунальщики, местные власти. На помощь друг другу приходили сами люди, продуктами и питьевой водой помогали предприятия. Благодарю всех за неравнодушие!» — сообщил Алексей Текслер в телеграм-канале.

8 апреля все пострадавшие от паводка начали получать финансовую помощь.

Губернатор добавил, что дорожная и коммунальная инфраструктуры будут восстановлены в скором времени.

По состоянию на 9 часов остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах: Кизильском, Южноуральске, Париже, Бредах.