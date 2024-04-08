Первомайские шествия отменяют в Свердловской области после теракта в «Крокусе»

Как рассказали ЕАН источники сразу в нескольких муниципалитетах, из-за антитеррористических ограничений мэры начинают планировать другие праздничные мероприятия взамен традиционных шествий.
Официальных распоряжений об отмене демонстраций в Свердловской области пока не было. Формально сейчас проведение подобных мероприятий регулирует нашумевший документ — мартовское решение антитеррористической комиссии. Оно запрещает проводить «массовые мероприятия» в регионе до 10 мая. Но относятся ли к таковым шествия — в документе не уточняется.
Так или иначе в ряде муниципалитетов уже отказываются от проведения демонстраций. По словам собеседников ЕАН в двух свердловских городах, местным бюджетникам и работникам предприятий уже объявили, что вместо шествий для них устроят концерты. Еще один источник заявил, что в его муниципалитете официальное решение об отмене демонстрации ждут в течение «недели-полутора».
Вместе с тем некоторые мэры не торопят события. Инсайдер в одном городе сообщил, что местная администрация просто ждет указаний с областного уровня, самостоятельно не отказываясь от проведения демонстрации. Другой собеседник рассказал, что в его городе пока готовятся лишь к усилению мер безопасности: «Привлечем Росгвардию, попросим увеличить число нарядов».
Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских заявил ЕАН, что официально решение об отмене или проведении шествий будет озвучено ближе к 20-м числам апреля — сейчас вопрос в стадии обсуждения. «Полагаю, это будет единое решение для всей страны — проводить шествия или выбрать какую-либо другую форму. Но Первомай мы отпразднуем в любом случае», — заверил Ветлужских.
Массовые мероприятия в Свердловской области, как и в остальной России, попали под ограничения после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта в здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу и устроили пожар. Трагедия унесла жизни 145 человек, включая детей. В стране был объявлен траур, власти усилили меры безопасности в местах скопления людей.