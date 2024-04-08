Первомайские шествия отменяют в Свердловской области после теракта в «Крокусе»

Так или иначе в ряде муниципалитетов уже отказываются от проведения демонстраций. По словам собеседников ЕАН в двух свердловских городах, местным бюджетникам и работникам предприятий уже объявили, что вместо шествий для них устроят концерты. Еще один источник заявил, что в его муниципалитете официальное решение об отмене демонстрации ждут в течение «недели-полутора».