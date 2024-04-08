Жара до +28 градусов ожидается в Воронежской области

Днем в четверг, 11 апреля, местами по Воронежской области термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
В самой столице Черноземья ожидается +24…+26 градусов. Осадков не предвидится. На погоду в регионе сейчас влияет антициклон. Об этом сообщается в свежем пресс-релизе регионального гидрометцентра.
РИА «Воронеж» писало, что на этой неделе в областном центре прогнозируют аномально жаркую для середины апреля погоду. Судя по информации из архивов метеорологических наблюдений, в среду и четверг, 10 и 11 апреля, в Воронеже могут быть побиты температурные рекорды.
В регионе на текущий момент действует зеленый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Каких-либо неблагоприятных или опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Дополнительных оповещений о погоде не требуется.
Тем не менее уже в пяти районах Воронежской области установился IV класс пожарной опасности — высокая степень. Особый противопожарный режим в регионе начал действовать в 2024 году с 1 апреля.