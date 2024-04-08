Жара до +28 градусов ожидается в Воронежской области

РИА «Воронеж» писало, что на этой неделе в областном центре прогнозируют аномально жаркую для середины апреля погоду. Судя по информации из архивов метеорологических наблюдений, в среду и четверг, 10 и 11 апреля, в Воронеже могут быть побиты температурные рекорды.