Проезд грузовиков через Волжскую ГЭС запрещен с 9 апреля в Волгоградской области

Закрыли для большегрузов Волжскую ГЭС на время, пока там будет идти ремонт пролетов. Чиновники подчеркивают: работы профилактические и предупредительные, выполняют их в рамках содержания важного инфраструктурного объекта. Ремонтировали дорогу через ГЭС несколько лет и закончили только в 2021 году. Теперь стараются сделать так, чтобы следующий дорогостоящий капремонт мосту понадобился не скоро.