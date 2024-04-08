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Проезд грузовиков через Волжскую ГЭС запрещен с 9 апреля в Волгоградской области

Ограничения движения грузового транспорта через Волжскую ГЭС действуют с 9 апреля по 26 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Весной грузовики не смогут проехать по мосту через Волжскую ГЭС. Ограничения движения и полный запрет на проезд для большегрузов на плотине гидроузла в Волгоградской области будут действовать с 9 апреля по 26 мая 2024 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомдортрансе.

— Грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском, в период с 22.00 до 7.00. Общественного и легкового автотранспорта ограничения не коснутся, — рассказали чиновники.

Напомним, проезд по Волгограду грузовому транспорту запрещен в дневное время. Фуры могут ездить по городу, в том числе по мосту через Волгу, только ночью.

Закрыли для большегрузов Волжскую ГЭС на время, пока там будет идти ремонт пролетов. Чиновники подчеркивают: работы профилактические и предупредительные, выполняют их в рамках содержания важного инфраструктурного объекта. Ремонтировали дорогу через ГЭС несколько лет и закончили только в 2021 году. Теперь стараются сделать так, чтобы следующий дорогостоящий капремонт мосту понадобился не скоро.