Для туристов Крыму разработали карту и календарь цветений

В Крыму разработали карту и календарь цветений, предназначенные для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.
В Крыму запустили информационную кампанию «Расцветай в Крыму!». На Туристическом портале разместили карту с координатами локаций и календарь цветений. Кроме того, там опубликованы весенние программы гостиниц и санаториев, а также акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, различные варианты отдыха. Туристы смогут ознакомиться и со способами добраться в Крым.
С апреля по июнь на полуострове можно увидеть более 15 различных цветений. При этом одно сменяется другим. В это время в регионе проходят различные мероприятия. Речь, в частности, идет о цветочных балах и концертах в цветущих полях. Кроме того, в Крыму будут проводить фотосессии в садах и фестивали цветов.