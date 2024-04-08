Для туристов Крыму разработали карту и календарь цветений

С апреля по июнь на полуострове можно увидеть более 15 различных цветений. При этом одно сменяется другим. В это время в регионе проходят различные мероприятия. Речь, в частности, идет о цветочных балах и концертах в цветущих полях. Кроме того, в Крыму будут проводить фотосессии в садах и фестивали цветов.