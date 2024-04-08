Сервис о жилье запустили в приложении «Мой Нижний Новгород»

Напомним, приложение «Мой Нижний Новгород» запустили в декабре. В нем собраны несколько пеших маршрутов по городу, за прохождение которых можно получить билеты в музеи, на спортивные события или сувениры. Приложение скачали уже более 18 тысяч человек.