Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сервис о жилье запустили в приложении «Мой Нижний Новгород»

В приложении в разделе «Мой дом» нижегородцы смогут узнать актуальную информацию о месте своего проживания.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сервис о жилье запустили в приложении «Мой Нижний Новгород», сообщает пресс-служба городской администрации.

В приложении в разделе «Мой дом» нижегородцы смогут узнать актуальную информацию о месте своего проживания. В новом сервисе собрана информация о коммунальных работах в доме, ДУКе, соцсетях района и другие полезные сведения.

Приложение будет обновляться, появятся еще несколько сервисов для взаимодействия с городом.

«Новый сервис разработала команда городского Аналитического центра в приложении “Мой Нижний Новгород”, — добавил мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, приложение «Мой Нижний Новгород» запустили в декабре. В нем собраны несколько пеших маршрутов по городу, за прохождение которых можно получить билеты в музеи, на спортивные события или сувениры. Приложение скачали уже более 18 тысяч человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что новый сервис «ГосQR» запущен во всех нижегородских отделениях МФЦ.

технологии