Сервис о жилье запустили в приложении «Мой Нижний Новгород», сообщает пресс-служба городской администрации.
В приложении в разделе «Мой дом» нижегородцы смогут узнать актуальную информацию о месте своего проживания. В новом сервисе собрана информация о коммунальных работах в доме, ДУКе, соцсетях района и другие полезные сведения.
Приложение будет обновляться, появятся еще несколько сервисов для взаимодействия с городом.
«Новый сервис разработала команда городского Аналитического центра в приложении “Мой Нижний Новгород”, — добавил мэр Юрий Шалабаев.
Напомним, приложение «Мой Нижний Новгород» запустили в декабре. В нем собраны несколько пеших маршрутов по городу, за прохождение которых можно получить билеты в музеи, на спортивные события или сувениры. Приложение скачали уже более 18 тысяч человек.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что новый сервис «ГосQR» запущен во всех нижегородских отделениях МФЦ.