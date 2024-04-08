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Маршруты трамваев № 6 и № 7 временно изменятся в Нижнем Новгороде

Это связано с заменой трамвайных путей.

Источник: Комсомольская правда

Маршруты трамваев № 6 и № 7 временно изменятся в Нижнем Новгороде в апреле. Об этом сообщили в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации во «ВКонтакте».

Согласно информации, трамваи № 6 и № 7 с 18 по 28 апреля не будут курсировать на участке от остановки «Московский вокзал» до остановки «Станция Варя». Это связано с заменой трамвайных путей на перекрестке улиц Народной и Акмолинской.

Кроме того, в период с 28 апреля и по 23 мая будет частично закрыто движение по Сормовскому шоссе на пересечении с улицей Народной. В это время трамваи будут следовать только по Сормовскому кольцу.