«Мутант мелового периода»: палеонтологи нашли в Крыму окаменелую иглу морского ежа, которой 145 миллионов лет

Уникальная находка в Белогорском районе: в слое известняка палеонтологи обнаружили окаменелую иглу морского ежа, которой 145 миллионов лет. Об этом открытии рассказал палеонтолог, сотрудник Центрального музея Тавриды Виталий Родионов. Самого ежа, по его словам, найти не удалось, но по размерам иглы (она равна 8 сантиметрам) можно судить, что он был немаленького размера. И это не характерно для начала мелового периода.
— Ежик, судя по его колючке, был размером около 12−13 сантиметров. Дело в том, что более поздние ежи были уже размером 5−7 сантиметров. А этот буквально мутант… Самого ежа мы не нашли. Его либо съели, либо он не сохранился, — рассказал Родионов.
Окаменелая игла принадлежит вымершему виду Cidaris sp. История этих иглокожих берет начало во времена динозавров и в период появления большинства современных млекопитающих. Тогда, по словам ученого, для территории современного Крыма был характерен влажный тропический климат и мелководные заливы, в которых и водилась небольшая живность.
— Ранее в берриасе (нижний ярус мелового периода) у нас находили только «неправильных» морских ежиков — от 2,5 до 3 см. Это были закапывающиеся морские ежи. А Cidaris относится к правильным морским ежам, которые представляют собой идеальный шарик с ходильными и защитными колючками. Игла, которую мы нашли — защитная, она была толстой и снабжена стрекательными капсулами, которые плевались в хищников кислотой, — отметил палеонтолог.
Напомним, в октябре прошлого года палеонтологи обнаружили в Крыму останки вымершего трилобита. Эти древние членистоногие жили 250−300 миллионов лет назад.