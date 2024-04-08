«Мутант мелового периода»: палеонтологи нашли в Крыму окаменелую иглу морского ежа, которой 145 миллионов лет

Уникальная находка в Белогорском районе: в слое известняка палеонтологи обнаружили окаменелую иглу морского ежа, которой 145 миллионов лет. Об этом открытии рассказал палеонтолог, сотрудник Центрального музея Тавриды Виталий Родионов. Самого ежа, по его словам, найти не удалось, но по размерам иглы (она равна 8 сантиметрам) можно судить, что он был немаленького размера. И это не характерно для начала мелового периода.