Звезды отечественного кино приедут на фестиваль в Кстово

Ирина Муравьева, Сергей Никоненко, Раиса Рязанова, Ольга Ломоносова, Агриппина Стеклова, Сергей Селин, Елена Сафонова, Александр Балуев и другие звёзды отечественного кино станут гостями второго открытого российского кинофестиваля «КСТОКИНО». Он пройдет в Кстове с 24 по 29 мая. Об этом стало известно на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.
В прошлом году кинофестиваль «КСТОКИНО» проходил впервые. Он стал самым ярким культурным событием города и мгновенно получил признание и любовь жителей.
«Очень приятно, что мы решили сделать его традиционным. Это стало возможно при поддержке наших градообразующих предприятий», — отметил глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов.
В этот раз фестиваль продлится дольше, чем в прошлом году, что позволит зрителям увидеть больше фильмов.
«В рамках фестиваля пройдут два конкурса: конкурс игровых полнометражных фильмов и конкурс документальных картин. Мы сейчас активно занимаемся подготовкой к фестивалю, ожидаем на нем более 4 тысяч гостей», — рассказал президент фестиваля, продюсер, академик академии кинематографических искусств «Ника», заслуженный деятель искусств Сергей Новожилов.
В программе «КСТОКИНО» кинопоказы, спектакли, творческие вечера, концерты, мастер-классы и конкурсы. Фестиваль пройдет на нескольких творческих площадках Кстовского округа. Основной станет Дворец культуры Нефтехимиков, также запланированы мероприятия в Запрудном, Шелокще, Ждановском, а также в других населённых пунктах округа.
«Любой житель этих населённых пунктов может прийти, посмотреть на своих любимых артистов и окунуться в эту атмосферу, в этот праздник. Причем праздник будет одновременно и для жителей, и для звёзд, которые к нам приезжают, — отметила директор кинофестиваля Любовь Прокофьева. — Мастер классы — отдельная тема фестиваля — в этом году добавится еще и мастер-класс по вокалу».
Попасть на мастер-классы можно будет по предварительной регистрации, которую скоро объявят на страницах фестиваля ВКонтакте и Телеграм. Там же можно будет узнать все новости фестиваля.
Поклонники кино смогут встретиться и со своими любимцами, которые пройдут по традиционной красной дорожке. Приедут в Кстово с концертами и музыканты, среди которых уроженец Первомайска, актёр театра и кино, певец и композитор, руководитель «Замотаев Бэнда» Иван Замотаев и финалист восьмого сезона шоу «Голос» Ив Набиев.
Один открытый концерт пройдет в Кстове, на площади Ленина, второй в селе Затрудном, а третий — в поселке Ждановском. Ряд мероприятий, в числе которых спектакли звёздных гостей, можно посетить по «Пушкинской карте».
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