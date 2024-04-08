Звезды отечественного кино приедут на фестиваль в Кстово

«Любой житель этих населённых пунктов может прийти, посмотреть на своих любимых артистов и окунуться в эту атмосферу, в этот праздник. Причем праздник будет одновременно и для жителей, и для звёзд, которые к нам приезжают, — отметила директор кинофестиваля Любовь Прокофьева. — Мастер классы — отдельная тема фестиваля — в этом году добавится еще и мастер-класс по вокалу».