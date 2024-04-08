В Волгограде будет работать новая дорожно-коммунальная техника

Как сообщает мэрия Волгограда, новая техника предназначена для механизированной влажной уборки дорог, тротуаров и площадей с твердым покрытием, очистки прилотковых зон от песка, пыли и мелкого мусора.
Уборка проходит путем увлажнения и подметания поверхности с последующим вакуумным всасыванием смета в бункер для мусора. Всего было приобретено 12 единиц спецтехники.
Отметим, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры проходит в рамках 10-летней программы развития Волгограда. Осенью прошлого года было приобретено свыше 80 единиц дорожно-коммунальной спецтехники, в том числе автогрейдеры, дорожные катки, погрузчики, бульдозеры, автокраны и многое другое.