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В Волгограде будет работать новая дорожно-коммунальная техника

После завершения всех процедур на дороги Волгограда выйдут 12 новых дорожных пылесосов.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает мэрия Волгограда, новая техника предназначена для механизированной влажной уборки дорог, тротуаров и площадей с твердым покрытием, очистки прилотковых зон от песка, пыли и мелкого мусора.

Уборка проходит путем увлажнения и подметания поверхности с последующим вакуумным всасыванием смета в бункер для мусора. Всего было приобретено 12 единиц спецтехники.

Отметим, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры проходит в рамках 10-летней программы развития Волгограда. Осенью прошлого года было приобретено свыше 80 единиц дорожно-коммунальной спецтехники, в том числе автогрейдеры, дорожные катки, погрузчики, бульдозеры, автокраны и многое другое.

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