В Волгограде будет работать новая дорожно-коммунальная техника

Отметим, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры проходит в рамках 10-летней программы развития Волгограда. Осенью прошлого года было приобретено свыше 80 единиц дорожно-коммунальной спецтехники, в том числе автогрейдеры, дорожные катки, погрузчики, бульдозеры, автокраны и многое другое.