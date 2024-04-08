Похоже на осень: погода в Самаре на неделю 8−14 апреля 2024

Вместе с ростом атмосферного давления в Самарской области повысится и дневная температура воздуха. Однако весна все равно задерживается. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 8 по 14 апреля 2024 года.
По данным Приволжского УГМС, первая половина недели в Самаре ожидается мокрой, ветреной и пасмурной. В понедельник, 8 апреля, +11…+16 градусов, переменная облачность, местами туман, небольшой дождь. Во вторник, 9 апреля, воздух в Самаре уже прогреется до +13…+18 градусов, снова осадки. В среду, 10 апреля, +11…+16 градусов и опять дождь. По ночам 0…+9 градусов. Сила ветра 5−12 м/с. Прогноза на вторую половину недели пока нет.
Gismeteo.ru сообщает, что грядущая неделя будет достаточно теплой. Средняя дневная температура воздуха в Самаре составит +14 градусов. Однако солнце спрячется за облака на всю неделю. Во вторник, среду и пятницу ожидается дождь. По ночам +3…+9 градусов. Скорость ветра составит 6−8 м/с.