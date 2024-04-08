Алматинцев предупредили о крупном граде

Владельцам частных домов ДЧС рекомендует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Если дождь застал вас на улице: Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач; Не стойте под слабо укрепленными конструкциями их разрушение может привести к травмированию людей; Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления; Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что Вас не видно во время дождя.