Алматинцев предупредили о крупном граде

Согласно прогнозу синоптиков, 9 апреля во второй половине дня в Алматы ожидается сильный дождь, гроза и крупный град.
«9 апреля во второй половине дня, ветер северо-западный, при грозе порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. ДЧС рекомендует скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь, по возможности остаться в помещении», — говорится в сообщении.
Владельцам частных домов ДЧС рекомендует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Если дождь застал вас на улице: Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач; Не стойте под слабо укрепленными конструкциями их разрушение может привести к травмированию людей; Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления; Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что Вас не видно во время дождя.
Напомним, ранее специалисты Казгидромета объяснили природу сильной бури, которая обрушилась на Алматы в конце марта.