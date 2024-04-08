Глава омского депархитектуры Ирина Гаак уходит в декрет

Директор департамента архитектуры омской мэрии Ирина Гаак уходит в декретный отпуск. Об этом чиновница сообщила сегодня, 8 апреля, на своей странице в ВК.
«Вот уже совсем скоро я стану во второй раз мамой. Спасибо всем за поддержку и сотрудничество на протяжении нашего общего профессионального пути, за те удивительные моменты, которые мы разделили вместе. Мне будет очень не хватать нашей команды, своего дружного коллектива и любимой работы», — отметила она.
Ирина Гаак возглавила департамент почти год назад, в мае 2023, после отставки Светланы Роговой. До того она работала заместителем главы департамента и начальником отдела. Информации о том, кто займёт освободившееся место, пока не поступало.