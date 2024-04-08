Белорусы стали меньше разводиться

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Граждане Беларуси в минувшем году стали меньше разводиться, следует из данных Национального статистического комитета республики.
По информации Белстата, за прошлый год в республике зарегистрировали 56044 брака (в 2022-м — 57901), количество разводов составило 33962 (в 2022 году — 33980).
Средний возраст впервые вступивших в брак у женщин составил 26,5 года, у мужчин — 28,8. Годом ранее данный показатель у женщин был 26,5 года, а у мужчин — 28,7.
Чаще всего в 2023 году разводились пары во время совместной жизни от года до четырех лет (25% от общего числа) и от пяти до девяти лет (26,1%). Доля разводов до года совместной жизни составила 3,2%. Стоит отметить, что чаще всего расходились пары, не имевшие детей (41,1%).
Стали чаще жениться на россиянках.
В 2023 году за белорусских мужчин замуж вышла 991 россиянка (в 2022-м — 933). Данный показатель увеличился и среди девушек: белоруски стали чаще выходить за граждан РФ — 992 (в прошлом году — 988).
А вот число женихов и невест из Украины уменьшилось — 116 и 152 соответственно. Годом ранее данный показатель составлял 187 и 201. Белорусы стали жениться на казашках — зарегистрировано 38 браков, а в топ-3 женихов вошли литовцы (113).
Также белорусов в качестве жен и супругов предпочитают граждане Турции, Латвии и Туркменистана.