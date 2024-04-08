Белорусы стали меньше разводиться

Чаще всего в 2023 году разводились пары во время совместной жизни от года до четырех лет (25% от общего числа) и от пяти до девяти лет (26,1%). Доля разводов до года совместной жизни составила 3,2%. Стоит отметить, что чаще всего расходились пары, не имевшие детей (41,1%).