Вода продолжает прибывать: как обстоят дела с паводком в Башкирии

В Башкирии активно продолжается таяние снега, и паводок набирает обороты. Талые воды подтопляют жилые дома и дворы, заливают дороги и мосты. Последние новости по сезону половодья расскажет «Комсомолка».
ВЗРЫВАЮТ ЛЕД НА РЕКАХ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАТОРОВ.
По данным регионального МЧС, на утро 8 апреля под контроль взяты 46 ситуаций с подтоплениями в 20 муниципалитетах: в частности, затопило 3 жилых дома, 138 придомовых участков, 1254 садовых участков и 115 садовых домов. Также спасатели продолжают следить за ситуацией на 21 участке автомобильных дорог и 13 низководных мостах.
В Давлекановском районе еще на выходных талыми водами затопило 8 домов. Спасатели помогли эвакуироваться 18 местным жителям, собаке и кошке. Еще двое жителей отказались покидать свои дома. На сегодняшний день в пунктах временного размещения остаются 7 человек, среди которых и четверо детей.
В Бурзянском районе из-за ледяных заторов проводились взрывные работы на реках рядом с деревнями Тимирово, Старомунасипово и Набиево. Также в ближайшее время планируется взрывать лед в Белорецком (рядом с деревней Нижний Авзян) и Мечетлинском (рядом с селом Большеустьинское) районов.
Спасатели напоминают, что из-за резкого подъема уровня рек прогнозируются подтопления автомобильных дорог в Мечетлинском районе. С большой вероятностью подтопит придомовые территории в Иглинском районе и в городе Октябрьском. Жителей этих населенных пунктов просят заранее собрать необходимые лекарства, документы и ценные вещи, а также отогнать домашний скот в безопасное место.
В УФЕ ТОПИТ ДОРОГИ И СНТ.
Продолжает прибывать вода и в башкирской столице. По данным Управления гражданской защиты по Уфе, уровень воды в реке Белой составляет 389 см, в Уфимке (в районе Шакши) — 295 см, а в Деме — 476 см.
— По состоянию на утро 6 апреля в Уфе подтоплено 3 участка дорог: к СНТ «Восход-1», к СНТ «Козарез» и «Альбатрос», а также проезд под железнодорожным полотном в районе улицы Хетагурова, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В Калининском районе из-за разлива реки Юрмаш пострадали 7 садовых товариществ. Там проживают 25 человек, правда, от предложения поехать в пункт временного размещения все они отказались. Люди переезжают либо в свои городские квартиры, либо размещаются у родственников и друзей. Впрочем, за последние сутки тут вода отступила, поэтому круглосуточное дежурство экстренных служб уже не требуется.
Напомним, что в минувшую субботу, 6 апреля, помощь уфимских спасателей понадобилась жителям СНТ «Тихий остров» и «Родник», откуда в безопасное место эвакуировали 14 человек.
СПАСАТЕЛИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ МАРАЛАМ, ЗАСТРЯВШИМ НА ЛЬДИНЕ.
В Бурзянском районе спасатели пришли на помощь паре маралов, застрявших на льдине неподалеку от села Старосубхангулово. Утром 7 апреля местные жители заметили на противоположной стороне реки двух маралов, которые жались на небольшом островке изо льда, в любой момент рискуя провалиться в кашу из снега, льда и воды и утонуть.
На помощь несчастным животным пришел инспектор государственного природного заказника «Алтын-Солок» Рафис Хайбуллин. Он оперативно нашел моторную алюминиевую лодку, веревку и спасательное снаряжение. Помочь вызвались и двое смельчаков из местных жителей — они поплыли на лодке на противоположный берег. В итоге один марал, испугавшись людей, смог запрыгнуть на скалу и убежать в лес. А вот со вторым пришлось изрядно повозиться: несколько раз животное срывалось в воду, прежде чем его удалось на веревке отбуксировать до берега. Там марал передохнул, после чего снова переплыл реку и присоединился к своему сородичу, уже успевшему добраться до леса.
КОГДА ЖДАТЬ ПИКА ПАВОДКА?
Впрочем, пик паводка еще впереди. Как сообщил во время оперативного совещания в правительстве республики и. о. председателя Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов, своих максимальных значений половодье достигнет примерно в третьей декаде апреля, что на две недели раньше средних многолетних значений.