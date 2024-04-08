Вода продолжает прибывать: как обстоят дела с паводком в Башкирии

На помощь несчастным животным пришел инспектор государственного природного заказника «Алтын-Солок» Рафис Хайбуллин. Он оперативно нашел моторную алюминиевую лодку, веревку и спасательное снаряжение. Помочь вызвались и двое смельчаков из местных жителей — они поплыли на лодке на противоположный берег. В итоге один марал, испугавшись людей, смог запрыгнуть на скалу и убежать в лес. А вот со вторым пришлось изрядно повозиться: несколько раз животное срывалось в воду, прежде чем его удалось на веревке отбуксировать до берега. Там марал передохнул, после чего снова переплыл реку и присоединился к своему сородичу, уже успевшему добраться до леса.