Врачи: половина жителей Москвы и МО страдают от аллергии на пыльцу

Специалисты предупреждают, что при тяжелой форме аллергии последствия могут перерасти в астму и даже в хроническую обструктивную болезнь легких. Подчеркивается, что для предотвращения опасных осложнений аллергию необходимо лечить, причем не тогда, когда симптомы уже заметны, а заранее, примерно за полгода до начала сезона.