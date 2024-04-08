В Казахстане из-за паводков ограничено движение на 13 автодорогах

В следующих дорогах ограничено движение для всех видов транспорта:



1. Акмолинская область:



— автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 553−595, участок п. Сурган — гр. Северо-Казахстанской области. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



2. Актюбинская область:



— автодорога «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км. 3−92, участок г. Кандыагаш — г. Эмба. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



3. Атырауская область:



— автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 4−119, участок п. Доссор-г. Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



— автодорога «Мукур — Кульсары» км. 0−136, участок

п. Доссор — г. Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



4. Костанайская область:



— автодорога «Подъезд к с. Мариновка» км. 0−9. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



— автодорога «Денисовка Тавриченка — Аршалы — Комаровка» км. 42−96, участок п. Приреченка — п. Комаровка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



— автодорога «Костанай — Жаксы — Карабутак-Костанай» км. 4−5, участок улица Гашека — Садовое общество «Весна». В данном участке скопление транспорта отсутствует.



5. Мангистауская область:



— автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 210−220, участок гр. Атырауской области — п. Боранкул. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



6. Северо-Казахстанская область:



— автодорога «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км. 0−47, участок с. Рощинскоес. Корнеевка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



— автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 701−706, участок п. Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



— автодорога «Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово-Киялы — Рощинское» км. 201−228, участок с. Шагалы — с. Рощинское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



— автодорога «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км. 0−32, участок с. Волошинка — с. Кривощеково. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



— автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 595−701, участок гр. Акмолинской области — с. Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.