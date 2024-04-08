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В Казахстане из-за паводков ограничено движение на 13 автодорогах

Дорожники информируют водителей об ограничениях на трассах в 6 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Baigenews

«По состоянию на 8 апреля 2024 года в 18:00 часов, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения ограничено движение на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская) на протяженности 673 км», — говорится в сообщении.

В следующих дорогах ограничено движение для всех видов транспорта:

1. Акмолинская область:

— автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 553−595, участок п. Сурган — гр. Северо-Казахстанской области. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

2. Актюбинская область:

— автодорога «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км. 3−92, участок г. Кандыагаш — г. Эмба. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

3. Атырауская область:

— автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 4−119, участок п. Доссор-г. Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

— автодорога «Мукур — Кульсары» км. 0−136, участок
п. Доссор — г. Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

4. Костанайская область:

— автодорога «Подъезд к с. Мариновка» км. 0−9. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

— автодорога «Денисовка Тавриченка — Аршалы — Комаровка» км. 42−96, участок п. Приреченка — п. Комаровка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

— автодорога «Костанай — Жаксы — Карабутак-Костанай» км. 4−5, участок улица Гашека — Садовое общество «Весна». В данном участке скопление транспорта отсутствует.

5. Мангистауская область:

— автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 210−220, участок гр. Атырауской области — п. Боранкул. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

6. Северо-Казахстанская область:

— автодорога «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км. 0−47, участок с. Рощинскоес. Корнеевка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

— автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 701−706, участок п. Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

— автодорога «Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово-Киялы — Рощинское» км. 201−228, участок с. Шагалы — с. Рощинское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

— автодорога «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км. 0−32, участок с. Волошинка — с. Кривощеково. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

— автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 595−701, участок гр. Акмолинской области — с. Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.