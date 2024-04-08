В Минтруда рассказали, кто может воспользоваться кризисной комнатой в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, кто может воспользоваться услугой временного приюта в кризисной комнате. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что указанная услуга предоставляется белорусам старше 18 лет и вне зависимости от регистрации в районе.
«Если семья заселяется с детьми, ответственность за них несет родитель», — отметили в Минтруда.
В том случае, если обратившемуся необходима экстренная помощь, то заселение в кризисную комнату допускается без предоставления паспорта, но с последующим его предоставлением. Если же человек утратил паспорт, то ему необходимо обратиться в ОВД для того, чтобы восстановить документ.
В ведомстве обратили внимание на то, что с человеком, который помещен в кризисную комнату, заключается договор безвозмездного оказания соцуслуг. Кроме того, составляется индивидуальный план мероприятий, связанный с выходом из трудной жизненной ситуации. Что касается срока пребывания в кризисной комнате, то он зависит от конкретных обстоятельств, а также от индивидуальных особенностей обратившегося за помощью. В случае необходимости, заверили в Минтруда, срок пребывания может быть продлен.
«От услуги временного приюта можно отказаться до окончания срока пребывания», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что по данным на 1 апреля 2024 года в Беларуси работают 134 кризисные комнаты.