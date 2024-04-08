В Минтруда рассказали, кто может воспользоваться кризисной комнатой в Беларуси

В ведомстве обратили внимание на то, что с человеком, который помещен в кризисную комнату, заключается договор безвозмездного оказания соцуслуг. Кроме того, составляется индивидуальный план мероприятий, связанный с выходом из трудной жизненной ситуации. Что касается срока пребывания в кризисной комнате, то он зависит от конкретных обстоятельств, а также от индивидуальных особенностей обратившегося за помощью. В случае необходимости, заверили в Минтруда, срок пребывания может быть продлен.