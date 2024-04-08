Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В вузах Башкирии вводятся новые правила приема на целевое обучение

С началом мая 2024 года в Башкирии, а также по всей территории Российской Федерации, будут введены обновленные нормативы касательно порядка поступления на целевое обучение в высшие учебные заведения.

Согласно информации, распространенной Центром управления регионом (ЦУР) РБ и транслированной на канале БСТ в программе «Салям», ключевым отличием новых правил станет возможность выбора только одного заказчика целевого направления и подачи документов только в один вуз. Это позволит сфокусировать систему целевого обучения на конкретных предприятиях и образовательных учреждениях, имеющих высокую потребность в квалифицированных кадрах.

Заказчик целевого направления будет получать информацию об успеваемости студента два раза в год. Данные будут передаваться вузом на электронный адрес предприятия-заказчика. Это позволит работодателю своевременно отслеживать прогресс и достижения обучающегося и своевременно корректировать его образовательную траекторию при необходимости.

В 2024 году прием документов в вузы Башкортостана начинается 20 июня и продлится до 28 июля. При подаче заявления на целевое место абитуриенту необходимо предоставить целевое направление от предприятия-заказчика, подтверждающее необходимость и готовность организации трудоустроить выпускника на определенное рабочее место.

О том, что абитуриентам нужно знать о поступлении в вузы Башкирии в 2024 году, читайте в этом материале Башинформа.

образование