В вузах Башкирии вводятся новые правила приема на целевое обучение

Согласно информации, распространенной Центром управления регионом (ЦУР) РБ и транслированной на канале БСТ в программе «Салям», ключевым отличием новых правил станет возможность выбора только одного заказчика целевого направления и подачи документов только в один вуз. Это позволит сфокусировать систему целевого обучения на конкретных предприятиях и образовательных учреждениях, имеющих высокую потребность в квалифицированных кадрах.