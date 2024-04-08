У минских кафе в этом году появится больше летних террас

«Летние террасы как продолжение залов кафе, баров и ресторанов, пользуются популярностью у посетителей, поэтому такая форма торговли развивается. Природная весна в нынешнем году началась рано, и субъекты хозяйствования уже ведут подготовку к открытию летних террас. 320 летних кафе заработают до 15 апреля, остальные 288 откроются до 1 мая», — сказала Нагорная на совещании в Минском горисполкоме.