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У минских кафе в этом году появится больше летних террас

Власти Минска согласовали открытие 608 летних террас у кафе в этом году. В 2023-м их работало всего 524, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника главного правления торговли и услуг Мингорисполкома Елену Нагорную.

Источник: Смартпресс

«Летние террасы как продолжение залов кафе, баров и ресторанов, пользуются популярностью у посетителей, поэтому такая форма торговли развивается. Природная весна в нынешнем году началась рано, и субъекты хозяйствования уже ведут подготовку к открытию летних террас. 320 летних кафе заработают до 15 апреля, остальные 288 откроются до 1 мая», — сказала Нагорная на совещании в Минском горисполкоме.

Она уточнила, что наибольшее количество летних террас сосредоточено в центре города и вдоль основных проспектов.

Владимир Кухарев в свою очередь поручил проработать вопрос открытия летних террас и в спальных районах, чтобы у их жителей была возможность отдохнуть в таком формате в шаговой доступности от дома без необходимости ехать для этого в центр города.

«В городе хватает хороших мест, не только в центре, где можно обустроить террасы для отдыха жителей», — отметил председатель Мингорисполкома.

Он также считает, что на всех летних террасах в столицы должно быть достойное цветочное оформление.