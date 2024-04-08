Мусульманский праздник Ураза-Байрам перекроет движение в Петербурге

с 5:00 до 8:00 — на участке Репищевой улицы от Парашютной до Вербной улицы;



с 4:00 до 9:00 — на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном и Крестьянском переулках от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.