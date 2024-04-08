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Минобразования назвало условия поступления россиян в вузы Беларуси

Минобразования определило число мест для поступления россиян по ЕГЭ в вузы Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования определили количество мест для поступления россиян по ЕГЭ в вузы Беларуси. Это следует из постановления Минобразования № 27 от 11 марта 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что в белорусских вузах предусмотрено 826 мест по 125 специальностям для поступления россиян в 2024 году без вступительных экзаменов. В частности, 45 мест есть по специальности «ветеринарная медицина». По специальности «производство продукции животного происхождения» — 30 мест, а по «производству продукции растительного происхождения» — 28 мест. Чуть меньше — 26 российских абитуриентов — примут на специальность «автоматизация технологических процессов и производств», а 25 — на «техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции».