Самарских перевозчиков будут штрафовать за количество автобусов

На юридических лиц могут наложить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а на должностных — от пяти до 10 тысяч рублей. Такой штраф перевозчик может получить, если превысит количество транспортных средств, которые могут быть на маршруте, а также если не проинформирует в установленном порядке об изменении тарифов.