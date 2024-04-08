Самарских перевозчиков будут штрафовать за количество автобусов

В Самарской области смогут штрафовать перевозчиков, которые нарушают установленные законом требования. Это следует из официально опубликованной информации на сайте правительства региона. Соответствующие изменения внесли в закон об административных правонарушениях на территории Самарской области.
На юридических лиц могут наложить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а на должностных — от пяти до 10 тысяч рублей. Такой штраф перевозчик может получить, если превысит количество транспортных средств, которые могут быть на маршруте, а также если не проинформирует в установленном порядке об изменении тарифов.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.