Когда на Дону ждать похолодание и дождь с грозами, рассказал климатолог Александр Иошпа

— Сюрпризы еще будут, — озвучил специалист. — До 20-х чисел апреля погода еще будет нормальной. Но далее ожидается небольшой заток холода, где-то ближе к концу этой недели. И тогда температура немного понизится. Два дня будет около +15 градусов в светлое время суток. Но потом опять будет выход теплого воздуха, и температура вновь повысится до +20 градусов и выше.