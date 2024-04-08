Когда на Дону ждать похолодание и дождь с грозами, рассказал климатолог Александр Иошпа

Погода не перестает радовать ростовчан теплыми и солнечными деньками. Такого раннего апреля на Дону не было давно. Но долго ли еще жителям Ростовской области радоваться весенней погоде? Ждать ли сюрпризов в виде дождей и сильного похолодания? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» на 89,8 FM рассказал климатолог Александр Иошпа.
— Сюрпризы еще будут, — озвучил специалист. — До 20-х чисел апреля погода еще будет нормальной. Но далее ожидается небольшой заток холода, где-то ближе к концу этой недели. И тогда температура немного понизится. Два дня будет около +15 градусов в светлое время суток. Но потом опять будет выход теплого воздуха, и температура вновь повысится до +20 градусов и выше.
По прогнозам собеседника, в конце недели пройдут дожди. Они будут локальными.
— По районам области могут быть даже грозы.
Ближе к третьей декаде месяца, ситуация будет меняться. Все барические системы, которые сейчас держат тепло, будут постепенно смещаться на восток. И как только они уйдут из Ростовской области, придет циклон из Средиземноморья, который принесет с собой влажный воздух. Так что дончанам придется готовиться к обильным осадкам.
— Так что в последней декаде температура понизится. Более точный прогноз можно будет сделать через неделю. Предварительно, к майским праздникам мы подойдем с дождями и похолоданием, — добавил климатолог.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Что ждать на этой неделе.
По прогнозам синоптиков, во вторник и среду в Ростове будет немного облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется +23… +25 градусов. А ночью столбик термометра покажет +10 тепла. Восточный ветер будет дуть со скорость до десяти метров в секунду.
А уже в четверг, 11 апреля, придет похолодание. Местами по региону пройдут небольшие дожди. Столбик термометра понизится до +24 градусов. По северу будет до +15. В ночное время суток будет +6.
В конце рабочей недели и на выходных также ожидаются дожди. По Ростовской области будет аналогичная погода.