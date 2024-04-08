Экс-президента Бразилии оштрафовали за преследование горбатого кита

«Федеральная полиция пришла к выводу, что я не преследовал кита, тем не менее, Ibama оштрафовал меня на сумму 2,5 тыс. реалов ($500 — прим. ТАСС) и дал 20 дней на подачу апелляции», — написал Болсонару в X (ранее Twitter).
По информации телеканала CNN Brasil, штраф был наложен на экс-лидера 1 апреля, через три дня после того, как Федеральная полиция республики завершила расследование по данному делу, не предъявив ему никаких обвинений.
По информации телеканала, в качестве доказательства своей невиновности Болсонару намерен приложить информацию о результате расследования правоохранительных органов страны. В случае, если Ibama отклонит апелляцию, экс-президент готов оплатить наложенный на него штраф, отмечает CNN Brasil.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что экс-президент попал под следствие, потому что нарушил закон во время отдыха на юго-восточном побережье Бразилии.
Бразильское законодательство запрещает ловлю и «домогательства» к китообразным. Согласно правилам Ibama, суда с включенными двигателями не должны приближаться к таким животным ближе чем на 100 м.
Это не первое расследование, которое в настоящее время ведется в отношении Болсонару. В рамках масштабной операции, начатой правоохранительными органами в феврале, экс-президент республики попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота 8 января 2023 года. Тогда его сторонники вступили в столкновения с полицией и устроили погромы в правительственных зданиях в бразильской столице, чтобы показать несогласие с результатами состоявшихся в октябре 2022 года президентских выборов, на которых победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва.