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Экс-президента Бразилии оштрафовали за преследование горбатого кита

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Жаира Болсонару сообщил, что Бразильский институт по защите окружающей среды (Ibama) оштрафовал его на сумму около $500 за преследование горбатого кита во время отдыха на юго-восточном побережье Бразилии недалеко от города Сан-Себастьян.

Источник: AP 2023

«Федеральная полиция пришла к выводу, что я не преследовал кита, тем не менее, Ibama оштрафовал меня на сумму 2,5 тыс. реалов ($500 — прим. ТАСС) и дал 20 дней на подачу апелляции», — написал Болсонару в X (ранее Twitter).

По информации телеканала CNN Brasil, штраф был наложен на экс-лидера 1 апреля, через три дня после того, как Федеральная полиция республики завершила расследование по данному делу, не предъявив ему никаких обвинений.

По информации телеканала, в качестве доказательства своей невиновности Болсонару намерен приложить информацию о результате расследования правоохранительных органов страны. В случае, если Ibama отклонит апелляцию, экс-президент готов оплатить наложенный на него штраф, отмечает CNN Brasil.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что экс-президент попал под следствие, потому что нарушил закон во время отдыха на юго-восточном побережье Бразилии.

Именно там в июне человек, похожий на Болсонару, был замечен на гидроцикле примерно в 15 м от горбатого кита.

Бразильское законодательство запрещает ловлю и «домогательства» к китообразным. Согласно правилам Ibama, суда с включенными двигателями не должны приближаться к таким животным ближе чем на 100 м.

Это не первое расследование, которое в настоящее время ведется в отношении Болсонару. В рамках масштабной операции, начатой правоохранительными органами в феврале, экс-президент республики попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота 8 января 2023 года. Тогда его сторонники вступили в столкновения с полицией и устроили погромы в правительственных зданиях в бразильской столице, чтобы показать несогласие с результатами состоявшихся в октябре 2022 года президентских выборов, на которых победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва.

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