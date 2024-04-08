Экс-президента Бразилии оштрафовали за преследование горбатого кита

Это не первое расследование, которое в настоящее время ведется в отношении Болсонару. В рамках масштабной операции, начатой правоохранительными органами в феврале, экс-президент республики попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота 8 января 2023 года. Тогда его сторонники вступили в столкновения с полицией и устроили погромы в правительственных зданиях в бразильской столице, чтобы показать несогласие с результатами состоявшихся в октябре 2022 года президентских выборов, на которых победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва.