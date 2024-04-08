На шести улицах Казани на сутки отключат воду

В результате без воды останутся жители домов № 2, 2а и 4 по улице 2-я Даурская, 20, 20а, 22 и 22а по улице Даурской, № 46 по улице Карбышева, № ⅔, 4, 14, 16, 18 по улице Комарова, № 2, 3/2, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 13, 14, 14а, 16, 18 по улице Курчатова и № 4, 4а, 4а корп.1; 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 19, 21, 23, 35 по улице Латышских стрелков.