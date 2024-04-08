Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, заявил мэр
Вода продолжает прибывать.
Кучма заявил, что у Украины больше нет брата
Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», но страны стали врагами по вине России, считает Кучма.
Лукашенко заявил об угрозе «горячей войны» для Белоруссии
На Белоруссию уже оказывается информационное и экономическое воздействие.
Минстрой опроверг замену бумажных квитанций ЖКХ электронными
В Минстрое уточнили, что предлагаемый законопроект не принят, он «находится на рассмотрении у заинтересованных органов власти».
Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»
Этот конкурс проводили в СССР с 1970 по 1987 годы.
Главные новости к вечеру 8 апреля
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Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, заявил мэр