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Главные новости к вечеру 8 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, заявил мэр
Вода продолжает прибывать.

Кучма заявил, что у Украины больше нет брата
Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», но страны стали врагами по вине России, считает Кучма.

Лукашенко заявил об угрозе «горячей войны» для Белоруссии
На Белоруссию уже оказывается информационное и экономическое воздействие.

Минстрой опроверг замену бумажных квитанций ЖКХ электронными
В Минстрое уточнили, что предлагаемый законопроект не принят, он «находится на рассмотрении у заинтересованных органов власти».

Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»
Этот конкурс проводили в СССР с 1970 по 1987 годы.