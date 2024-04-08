Главные новости к вечеру 8 апреля

Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, заявил мэр

Вода продолжает прибывать.



Кучма заявил, что у Украины больше нет брата

Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», но страны стали врагами по вине России, считает Кучма.



Лукашенко заявил об угрозе «горячей войны» для Белоруссии

На Белоруссию уже оказывается информационное и экономическое воздействие.



Минстрой опроверг замену бумажных квитанций ЖКХ электронными

В Минстрое уточнили, что предлагаемый законопроект не принят, он «находится на рассмотрении у заинтересованных органов власти».



Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»

Этот конкурс проводили в СССР с 1970 по 1987 годы.