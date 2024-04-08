Названы регионы Казахстана, где пик половодья уже прошел

Пик миновали и четыре крупных водохранилища Карагандинской, которые на сегодняшний день наполнены полностью. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62 процента, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены в среднем на 65 процентов, они также работают в штатном режиме.