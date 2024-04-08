Дожди, иногда снег и град: какой будет погода в Казахстане 9 апреля

АЛМАТЫ, 8 апр — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
На северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в восточных, южных, юго-восточных областях ожидается сильный дождь, с грозой. Лишь на западе, юго-западе страны ожидается погода без осадков.
По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке — шквал, град.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 7−9 тепла.
Алматы: переменная облачность, во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 15−17 тепла.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9- 11, днем 16−18 тепла.