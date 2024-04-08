Дожди, иногда снег и град: какой будет погода в Казахстане 9 апреля

На северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в восточных, южных, юго-восточных областях ожидается сильный дождь, с грозой. Лишь на западе, юго-западе страны ожидается погода без осадков.