В красноярской школе открыли буфет здорового питания

«Мы часто наблюдали картину, когда наши ученики приносили в школу различн​ые гамбургеры, поэтому решили, что лучше организовать приготовление подобных блюд здесь. В меню буфета есть бутерброды, гамбургеры, состоящие из тех же котлет, но приготовленных на школьном производстве. И мы уверены в их качестве. От родителей всегда есть запрос на здоровую еду, наша линия раздачи продолжит свою работу в штатном режиме, а буфет несёт в себе функцию дополнительного питания, перекуса», — отметила директор школы № 157 Марина Коваленко.