В красноярской школе открыли буфет здорового питания

В красноярской школе № 157 появился буфет здорового питания. Об этом сообщили в мэрии.
Эта школа — одна из самых больших в городе по количеству учеников. В столовой появилось пространство для короткого отдыха и лёгкого перекуса. Оператор установил несколько столиков со стульями и огородил зону питания перегородкой из искусственного газона.
Чипсы из моркови и свёклы, тыквы и яблока, клюквенная пастила без сахара и смоква — такой перекус поможет утолить голод без негативного влияния на организм. Между тем, традиционные перекусы, такие как сдобная булочка и сок, также есть в ассортименте обновлённого буфета.
«Мы часто наблюдали картину, когда наши ученики приносили в школу различные гамбургеры, поэтому решили, что лучше организовать приготовление подобных блюд здесь. В меню буфета есть бутерброды, гамбургеры, состоящие из тех же котлет, но приготовленных на школьном производстве. И мы уверены в их качестве. От родителей всегда есть запрос на здоровую еду, наша линия раздачи продолжит свою работу в штатном режиме, а буфет несёт в себе функцию дополнительного питания, перекуса», — отметила директор школы № 157 Марина Коваленко.
Ранее сообщалось о том, что в красноярских школах планируют изменить систему питания. Специалисты сформировали предложения по корректировке в организации питания в школах краевой столицы.