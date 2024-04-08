Минздрав прокомментировал запрет на ввоз российского чая в Беларусь

В ведомстве уточнили, что речь идет про несколько видов чая, произведенных российской компанией «ОРИМИ» (Ленинградская область). В частности, под запрет попали чай черный байховый принцесса «Канди» крепкий характер в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый цейлонский принцесса «Канди» в пакетиках для разовой заварки, а также чай черный байховый индийский «Гита» в пакетиках для разовой заварки.