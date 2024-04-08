Минздрав прокомментировал запрет на ввоз российского чая в Беларусь

В Министерстве здравоохранения прокомментировали запрет на ввоз популярного российского чая в Беларусь. Подробности сообщили в пресс-службе Минздрава.
В сообщении сказано, что в стране в момент осуществления государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия были обнаружены факты продажи пищевой продукции, которая не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности.
В ведомстве уточнили, что речь идет про несколько видов чая, произведенных российской компанией «ОРИМИ» (Ленинградская область). В частности, под запрет попали чай черный байховый принцесса «Канди» крепкий характер в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый цейлонский принцесса «Канди» в пакетиках для разовой заварки, а также чай черный байховый индийский «Гита» в пакетиках для разовой заварки.
Сказано, что с целью защиты жизни и здоровья населения, согласно постановлению главного санврача Беларуси, обращение названной продукции на территории Беларуси запрещено. В связи с чем органы и учреждения саннадзора контролируют изъятие из продажи небезопасной продукции.
В Минздраве Беларуси акцентировали внимание на том, что сейчас производитель собирает доказательства, которые удостоверяют стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции и действенности системы контроля безопасности.
«На основании сформированных доказательств введенные ограничения на выпуск в обращение на территории Республики Беларусь продукции ООО “ОРИМИ” могут быть отменены в установленном законодательством порядке», — уточнили в ведомстве.