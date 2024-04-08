Дожди, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут ночью осадки (преимущественно дождь).
Днем дождь, сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки
Также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.
Температура воздуха днем на севере республики составит 0−8 тепла, на северо-западе, востоке и в центре 5−15 тепла, на западе и юге 15−23 тепла. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.