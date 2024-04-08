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Дожди, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану с 9 по 11 апреля озвучили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Источник: Reuters

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут ночью осадки (преимущественно дождь).

Днем дождь, сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9—11 апреля на востоке, 11 апреля в центре Казахстана.

Также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

Температура воздуха днем на севере республики составит 0−8 тепла, на северо-западе, востоке и в центре 5−15 тепла, на западе и юге 15−23 тепла. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.