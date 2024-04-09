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Жители Красноярска сами себе отсыпали дорогу

Жители микрорайона Мясокомбинат собрали 100 тысяч рублей и засыпали ямы в проезде на улице Гросовцев.

Источник: 2GIS

Об этом сообщает телеграм-канал «Борус. Люди».

Как говорится в сообщении, люди собрали «кто сколько мог» и собрали 104 тысячи рублей. Этого хватило на три машины с щебнем и песком, а также на услуги Bobcat. Жители помогали рабочим.

Издание «Проспект Мира» со ссылкой на городское управление дорог, инфраструктуры и благоустройства сообщил, что часть проезда принадлежит частным лицам. Если они не возражали, работы можно было проводить.

Ранее сообщалось, что в Красноярске жители правобережья сами очистили дороги от снега.