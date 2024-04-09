Жители Красноярска сами себе отсыпали дорогу

Об этом сообщает телеграм-канал «Борус. Люди».
Как говорится в сообщении, люди собрали «кто сколько мог» и собрали 104 тысячи рублей. Этого хватило на три машины с щебнем и песком, а также на услуги Bobcat. Жители помогали рабочим.
Издание «Проспект Мира» со ссылкой на городское управление дорог, инфраструктуры и благоустройства сообщил, что часть проезда принадлежит частным лицам. Если они не возражали, работы можно было проводить.
Ранее сообщалось, что в Красноярске жители правобережья сами очистили дороги от снега.