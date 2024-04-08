В Пермском крае 9 апреля ожидаются гололедица и сильный снег

По информации Пермского ЦГМС 9 апреля в регионе ночью и утром в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, а по северу в отдельных районах прогнозируется сильный снег. Днём в крае ожидаются небольшие дождя, по северу — мокрый снег.