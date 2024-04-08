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В Пермском крае 9 апреля ожидаются гололедица и сильный снег

Возможен рост числа ДТП и пожаров.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°

Гололедица и сильный снег ожидаются в Прикамье 9 апреля, предупреждают в минтербезе Пермского края.

По информации Пермского ЦГМС 9 апреля в регионе ночью и утром в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, а по северу в отдельных районах прогнозируется сильный снег. Днём в крае ожидаются небольшие дождя, по северу — мокрый снег.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров», — предупреждают в Минтербезе Пермского края.

Водителям в этот день рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, сохранять дистанцию. А пешеходам советуют быть осторожнее, особенно при переходе проезжей части.