В Пермском крае 9 апреля ожидаются гололедица и сильный снег

Гололедица и сильный снег ожидаются в Прикамье 9 апреля, предупреждают в минтербезе Пермского края.
По информации Пермского ЦГМС 9 апреля в регионе ночью и утром в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, а по северу в отдельных районах прогнозируется сильный снег. Днём в крае ожидаются небольшие дождя, по северу — мокрый снег.
«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров», — предупреждают в Минтербезе Пермского края.
Водителям в этот день рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, сохранять дистанцию. А пешеходам советуют быть осторожнее, особенно при переходе проезжей части.