В Минской области тоже завершается отопительный сезон

«Каждый район Минской области, исходя из погодных условий, принимает свои решения по отключению систем отопления потребителей тепловой энергии. Но все районы области уже приступили к этой работе», — говорится в сообщении.
В исполкоме отметили, что период завершения отопительного сезона в Беларуси зависит от среднесуточной температуры за окном: если в течение 3 суток подряд она составляет + 8.
В 2023 году, согласно решению Миноблисполкома, отопление в Минской области начали отключать с 11 апреля, а в 2022 году только 29 апреля.