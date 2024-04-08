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В Минской области тоже завершается отопительный сезон

8 апреля принято соответствующее решение, сообщается, а телеграм-канале Миноблисполкома.

Источник: Смартпресс

«Каждый район Минской области, исходя из погодных условий, принимает свои решения по отключению систем отопления потребителей тепловой энергии. Но все районы области уже приступили к этой работе», — говорится в сообщении.

В исполкоме отметили, что период завершения отопительного сезона в Беларуси зависит от среднесуточной температуры за окном: если в течение 3 суток подряд она составляет + 8.

В 2023 году, согласно решению Миноблисполкома, отопление в Минской области начали отключать с 11 апреля, а в 2022 году только 29 апреля.