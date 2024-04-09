Вода уже в 19 муниципалитетах: в Башкирии набирает обороты весенний паводок

Сегодня в связи с затором льда проведены взрывные работы на реках Большой Авзян в Белорецком районе, реки Ай в Мечетлинском районе, на реке Белая вблизи населенных пунктов Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района республики.