Вода уже в 19 муниципалитетах: в Башкирии набирает обороты весенний паводок

За сутки освобождено три жилых дома.
Сегодня в связи с затором льда проведены взрывные работы на реках Большой Авзян в Белорецком районе, реки Ай в Мечетлинском районе, на реке Белая вблизи населенных пунктов Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района республики.
В пяти населенных пунктах двух муниципальных районов республики в (Кигинском и Мечетлинском районах) проведен мониторинг паводка с воздуха, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Продолжает круглосуточную работу оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.
Ранее «Башинформ» сообщал, что уровень Белой в Уфе за три дня повысился на 2,5 метра, подтоплена набережная.