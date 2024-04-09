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Вода уже в 19 муниципалитетах: в Башкирии набирает обороты весенний паводок

На вечер 8 апреля на контроле МЧС по Башкирии находится 40 ситуаций в 19 муниципальных образованиях, связанных с затоплением 120 придомовых участков, 1060 садовых участков и 88 садовых домов, 17 участков автомобильных дорог, 12 низководных мостов.

За сутки освобождено три жилых дома.

Сегодня в связи с затором льда проведены взрывные работы на реках Большой Авзян в Белорецком районе, реки Ай в Мечетлинском районе, на реке Белая вблизи населенных пунктов Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района республики.

В пяти населенных пунктах двух муниципальных районов республики в (Кигинском и Мечетлинском районах) проведен мониторинг паводка с воздуха, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Продолжает круглосуточную работу оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.

Ранее «Башинформ» сообщал, что уровень Белой в Уфе за три дня повысился на 2,5 метра, подтоплена набережная.

МЧС