Отопительный сезон завершается в Минской области

Ранее власти некоторых областей и регионов начали принимать решения о завершении отопительного сезона. В частности, Могилевский горисполком проинформировал, что процедура отключения отопления в областном центре началась 2 апреля. Сначала батареи отключат на промпредприятиях города, а также в организациях, общественных и административных зданиях. Отключать тепло в жилых домах начнут несколько позже.