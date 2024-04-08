Отопительный сезон завершается в Минской области

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Решение о завершении отопительного сезона в столичной области приняли в понедельник в Минском областном исполнительном комитете.
В Минской области каждый район будет отключать отопление самостоятельно, исходя из погодных условий. В облисполкоме отметили, что все районы области уже приступили к этой работе.
«В 2023 году, согласно решению Миноблисполкома, отопление в Минской области начали отключать с 11 апреля, а в 2022 году — только 29 апреля», — отмечается в сообщении.
Завершается отопительный сезон, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8°С и выше.
Отопление потребителей социальной сферы — больниц, детских садов, школ — приостанавливается, когда среднесуточная температура на протяжении трех дней держится на уровне +10°С.
Ранее власти некоторых областей и регионов начали принимать решения о завершении отопительного сезона. В частности, Могилевский горисполком проинформировал, что процедура отключения отопления в областном центре началась 2 апреля. Сначала батареи отключат на промпредприятиях города, а также в организациях, общественных и административных зданиях. Отключать тепло в жилых домах начнут несколько позже.
В Гродно тоже со 2 апреля постепенно начали завершать отопительный сезон: пока только в промышленных, общественных и административных зданиях.
Гомельский горисполком в свою очередь сообщил, что подача тепла в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях и в прочих организациях у них прекратилась 1 апреля.