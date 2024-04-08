Какой сегодня праздник: 9 апреля

Вы знаете, что произошло 8 апреля?
Что интересного произошло 9 апреля
В Финляндии сегодня отмечается День финского языка. В этот день современные писатели собираются вместе, чтобы напомнить жителям страны, чем богата их литература, а также наградить особенно талантливых прозаиков почетными премиями и другими знаками отличия.
По всему государству проходят в этот день коллективные чтения произведений Альквиста, лирики Крона, а также Лагервалля, Минны Кант, Юхани Ахо и Эйно Лейно. Все они в разное время обогатили культурное наследие финского народа, в том числе способствовали развитию финского языка.
Еще сегодня День памяти мучеников в Тунисе. С 1881 по 1956 год страна находилась под протекторатом Франции. Под номинальным руководством местной родовой аристократии государством управляла французская администрация во главе с губернатором. После падения Франции в Первой мировой войне в Тунисе началась кампания за независимость страны от захватчиков. Проходили различные митинги и кампании против французских колонизаторов, которые силой их подавляли. Одним из таких эпизодов борьбы за независимость Туниса стала демонстрация 9 апреля 1938 года, когда погибло много мирных жителей.
Сегодня в Грузии отмечается государственный памятный день — День национального единства. Он установлен в честь Тбилисских событий 1989 года, также известных под названием «Трагедия 9 апреля». Из-за перестройки и грузино-абхазского конфликта политическая ситуация в Грузии в конце 80-х была нестабильной. 18 марта 1989 года состоялся абхазский сход в селе Лыхны. Было выдвинуто предложение о выходе Абхазии из состава Грузии. Среди грузин это вызвало возмущение, которое вылилось в несанкционированные митинги. 4 апреля в Тбилиси у Дома правительства Грузинской СССР начался бессрочный оппозиционный митинг, которым руководили лидеры грузинского национального движения. В ночь на 9 апреля он был подавлен силами Советской Армии и внутренних войск, что повлекло за собой человеческие жертвы. События 9 апреля 1989 года дали толчок к началу процесса консолидации грузинского общества вокруг идей национальной независимости и восстановления государственности. Уже 10 апреля в Тбилиси и остальной Грузии началась забастовка в знак протеста против разгона митинга. Также был объявлен сорокадневный национальный траур. В память об этих трагических событиях в Грузии 9 апреля отмечают День национального единства.
На Филиппинах сегодня отмечается национальный праздник — День доблести, также известный как День битвы за Батаан. Этот праздник является мемориальным днем и официальным выходным. Битва за Батаан в 1942 году была одним из решающих сражений Филиппинской операции в ходе Второй мировой войны. Ее проводила японская армия, чтобы подавить сопротивление американо-филиппинской группировки на полуострове Батаан и острове Коррехидор. Благодаря победе в битве Япония установила контроль над островом Лусон и Филиппинским архипелагом. 9 апреля, день поражения в битве за Батаан, объявлен на Филиппинах национальным праздником. Изначально он назывался Днем битвы за Батаан, но позже его переименовали, чтобы в один день почтить память тех, кто пал в битвах за Батаан и Коррехидор.
День рождения сегодня отмечает «веселящий газ». Диоксид, или закись азота, который чаще всего называют в народе «веселящим газом» — бесцветный газ, не воспламеняющийся и не взрывоопасный, со слабым сладким привкусом и запахом. При вдыхании закись азота может давать легкий опьяняющий, эйфорический эффект (отсюда народное название). Закись азота впервые была синтезирована английским ученым Джозефом Пристли в 1772 году посредством воздействия азотной кислоты на медь. С тех пор началось активное изучение и использование закиси азота.
Исторические события 9 апреля в мире
1667-й — в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств;
1928-й — в Турции официальной религией провозглашен ислам;
1963-й — Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США;
1966-й — Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков;
1970-й — Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию The Beatles как группы;
1991-й — принятие Верховным Советом Грузии Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.
Исторические события 9 апреля в Казахстане
2009-й — в Толебийском районе Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области заработал завод по производству битума;
2010-й — на базе Южно-Казахстанской областной клинической больницы (ОКБ) открыт первый в регионе центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО-центр).
Дни рождения знаменитостей 9 апреля в мире.
В 1926 году родился Хью Хефнер — американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy и компании Playboy Enterprises. Прозвище — Хеф;
в 1933 году родился Жан-Поль Бельмондо — французский актер театра и кино;
в 1938 году родился Виктор Черномырдин — советский и российский государственный деятель, председатель Совета министров (1992−1993), председатель правительства (1993−1998), посол России на Украине (2001−2009). С 11 июня 2009 года до конца жизни — советник президента, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ.
Кто родился 9 апреля в Казахстане
В 1958 году родился Ергали Мерзадинов — ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 9 апреля в мире
В 1938 году расстрелян Артем Веселый — русский и советский писатель, автор книги «Россия, кровью умытая»;
в 1974 году умер Вадим Рындин — советский живописец, театральный художник, сценограф;
в 2009 году умер Наум Олег (наст. фамилия Розенфельд) — советский и российский поэт-песенник;
в 2015 году умер Георгий Жемчужин — дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР;
в 2021 году умер принц Филипп — муж королевы Великобритании Елизаветы II.
9 апреля в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Матрена Настовица (Полурепица). Православная церковь в этот день вспоминает мученицу Матрону Солунскую (Фессалоникийскую).
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Иван, Мануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.