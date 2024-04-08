Какой сегодня праздник: 9 апреля

Сегодня в Грузии отмечается государственный памятный день — День национального единства. Он установлен в честь Тбилисских событий 1989 года, также известных под названием «Трагедия 9 апреля». Из-за перестройки и грузино-абхазского конфликта политическая ситуация в Грузии в конце 80-х была нестабильной. 18 марта 1989 года состоялся абхазский сход в селе Лыхны. Было выдвинуто предложение о выходе Абхазии из состава Грузии. Среди грузин это вызвало возмущение, которое вылилось в несанкционированные митинги. 4 апреля в Тбилиси у Дома правительства Грузинской СССР начался бессрочный оппозиционный митинг, которым руководили лидеры грузинского национального движения. В ночь на 9 апреля он был подавлен силами Советской Армии и внутренних войск, что повлекло за собой человеческие жертвы. События 9 апреля 1989 года дали толчок к началу процесса консолидации грузинского общества вокруг идей национальной независимости и восстановления государственности. Уже 10 апреля в Тбилиси и остальной Грузии началась забастовка в знак протеста против разгона митинга. Также был объявлен сорокадневный национальный траур. В память об этих трагических событиях в Грузии 9 апреля отмечают День национального единства.