В Калининградскую область не пустили зараженные калифорнийским трипсом кабачки

20-тонная партия прибыла на склад временного хранения «Сириус» в Багратионовске. «В результате досмотра в кабачках свежих (более 6 тонн) выявлен опасный карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии», — рассказали в ведомстве.